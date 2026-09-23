«Se la popolazione non vuole pale eoliche, servono grandi centrali»

Il tema centrale resta la crescente lacuna di elettricità invernale, perché il solare produce meno e le centrali nucleari esistenti prima o poi usciranno dalla rete. Axpo ha pubblicato un rapporto sui possibili scenari: in primo piano c'è una combinazione di rinnovabili e gas, oppure energia atomica invece di gas. "In ultima analisi è una decisione sociale e politica quale mix di produzione si vuole all'interno di ciò che è tecnicamente fattibile", argomenta l'intervistato. "Attualmente il consumo di elettricità è di circa 60 terawattora all'anno e attraverso la decarbonizzazione potrebbe salire fino a 90", ricorda.

Riguardo al gas, Schwab pensa innanzitutto a centrali di riserva. "Ne avremmo bisogno solo per situazioni meteorologiche estreme", dice. "In inverni miti forse potremmo farne del tutto a meno, in quelli rigidi funzionerebbero alcune settimane o mesi. Come assicurazione sono però molto importanti." Perfetto sarebbe l'esercizio con gas rispettosi del clima come l'idrogeno. "Se questi un giorno saranno disponibili in quantità sufficiente e a un prezzo competitivo per la nostra economia nazionale è tuttavia incerto allo stato attuale."