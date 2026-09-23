Capitale proprio, da Berna pugno duro su UBS

Lo ha stabilito oggi il Consiglio degli Stati, discostandosi sia dalla proposta della sua commissione, sia quella del Consiglio federale, che chiedeva una copertura del 100%.



UBS: il 90% non è un compromesso

UBS e anche grandi associazioni economiche avevano preso posizione pubblicamente contro questa proposta di minoranza nei giorni precedenti la decisione. Una copertura al 90 percento con capitale primario di qualità non sarebbe un compromesso rispetto alla proposta del Consiglio federale, ha scritto UBS. Questo danneggerebbe in modo duraturo la sua competitività.

UBS e diverse grandi associazioni economiche avrebbero preferito il compromesso elaborato dalla maggioranza, che però non ha prevalso. Secondo questo, la banca avrebbe dovuto coprire le partecipazioni estere almeno al 50 percento con capitale primario di qualità (CET1). Per il restante fino al 50 percento sarebbero state ammesse obbligazioni AT1 (Additional Tier 1).