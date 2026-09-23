È il giorno della "Lex UBS"

L'esecutivo, pur considerando a sua volta la questione fondamentale, ritiene che il testo sia inefficace e troppo generico: per questo ha deciso di elaborare un controprogetto diretto. Esso consentirà di ottenere un'ampia visione d'insieme della situazione e di avviare misure specifiche per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento. Le difficoltà più frequenti riguardano i medicamenti a basso prezzo, quelli con brevetto scaduto o i generici, tra cui, per esempio, gli antidolorifici, i vaccini o gli antibiotici.