Grosso incendio in un centro di demolizione auto

Per garantire l’assistenza medica d’emergenza, sono intervenuti i servizi di soccorso di Limmattal e Schutz & Rettung Zürich. L’Ufficio per i rifiuti, l’acqua, l’energia e l’aria, insieme ai pompieri, ha provveduto a raccogliere e gestire in modo controllato i liquidi fuoriusciti e l’acqua utilizzata per lo spegnimento, evitando così danni ambientali.