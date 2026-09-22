Grosso incendio in un centro di demolizione auto
Le fiamme si sono propagate rapidamente, ma gli operai sono riusciti a mettersi in salvo.
Le fiamme si sono propagate rapidamente, ma gli operai sono riusciti a mettersi in salvo.
BUCHS - Un incendio di grandi dimensioni è divampato all’interno di un centro di demolizione auto nel pomeriggio di martedì a Buchs.
Il rogo, scoppiato intorno alle 16, si è propagato rapidamente e all'arrivo dei pompieri il capannone industriale era già completamente avvolto dalle fiamme.
Gli operai presenti sul posto sono riusciti a mettersi in salvo in tempo e nessuno è rimasto ferito, precisa comunque la Polizia cantonale zurighese.
Con il supporto delle squadre locali di Regensdorf, Unteres Furttal e della squadra di pronto intervento di Dielsdorf, i soccorritori sono riusciti a domare l’incendio dopo circa due ore.
L’incendio ha provocato una forte emissione di fumo. Per questo motivo la popolazione della zona del Furttal è stata invitata tramite Alertswiss a chiudere porte e finestre.
La Polizia cantonale ha coordinato il grande dispiegamento di forze, gestendo le organizzazioni di soccorso coinvolte e avviando le prime indagini sulle cause dell’incendio. La Polizia comunale di Regensdorf ha fornito supporto nell’assistenza alle persone coinvolte e nell’evacuazione di un vicino maneggio.
Per garantire l’assistenza medica d’emergenza, sono intervenuti i servizi di soccorso di Limmattal e Schutz & Rettung Zürich. L’Ufficio per i rifiuti, l’acqua, l’energia e l’aria, insieme ai pompieri, ha provveduto a raccogliere e gestire in modo controllato i liquidi fuoriusciti e l’acqua utilizzata per lo spegnimento, evitando così danni ambientali.