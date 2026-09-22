Il Nazionale vuole inasprire la "Lex Koller"
Approvata con 123 voti contro 54 la mozione di Thomas Aeschi per limitare ulteriormente gli acquisti di immobili da parte di residenti all'estero
BERNA - Per le persone residenti all'estero deve diventare più difficile acquistare abitazioni in Svizzera. Il Consiglio nazionale ha approvato oggi, con 123 voti contro 54, una mozione di Thomas Aeschi (UDC/ZG) che chiede di inasprire la cosiddetta "Lex Koller". Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.
Con la proposta, il capogruppo dell'UDC intende contribuire alla riduzione dei prezzi dei terreni, contrastare la penuria di alloggi e facilitare l'accesso alla proprietà per gli svizzeri. Secondo Aeschi, all'origine del forte aumento dei prezzi vi sarebbero, oltre alla scarsità di terreni e alla forte immigrazione, anche gli acquisti provenienti dall'estero.
Dopo lo stralcio di alcuni punti che avrebbero potuto entrare in conflitto con impegni internazionali della Svizzera, tra cui l'accordo sulla libera circolazione con l'UE, la mozione ha ottenuto anche il sostegno della sinistra. Jacqueline Badran (PS/ZH) ha sottolineato che il testo punta a limitare l'afflusso di capitali esteri nel mercato immobiliare e non riguarda gli stranieri che vivono nella Confederazione.
Contrari Centro, PLR e Verdi liberali. Sidney Kamerzin (Centro/VS) ha ricordato che la normativa interessa soltanto 1'500 autorizzazioni d'acquisto all'anno, pari allo 0,03% delle abitazioni in Svizzera, mettendo quindi in dubbio un impatto significativo sui prezzi. A suo giudizio, l'inasprimento colpirebbe soprattutto le regioni di montagna e turistiche, tra cui il Ticino, senza risolvere la carenza di alloggi nelle città.
Anche il Consiglio federale si è opposto alla mozione. Il ministro della Giustizia Beat Jans ha ricordato che l'Esecutivo ha già presentato in aprile un progetto per inasprire la «Lex Koller», volto a rispondere alle richieste contenute nella proposta di Aeschi.