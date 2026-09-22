Il Nazionale vuole inasprire la "Lex Koller"

Dopo lo stralcio di alcuni punti che avrebbero potuto entrare in conflitto con impegni internazionali della Svizzera, tra cui l'accordo sulla libera circolazione con l'UE, la mozione ha ottenuto anche il sostegno della sinistra. Jacqueline Badran (PS/ZH) ha sottolineato che il testo punta a limitare l'afflusso di capitali esteri nel mercato immobiliare e non riguarda gli stranieri che vivono nella Confederazione.

Contrari Centro, PLR e Verdi liberali. Sidney Kamerzin (Centro/VS) ha ricordato che la normativa interessa soltanto 1'500 autorizzazioni d'acquisto all'anno, pari allo 0,03% delle abitazioni in Svizzera, mettendo quindi in dubbio un impatto significativo sui prezzi. A suo giudizio, l'inasprimento colpirebbe soprattutto le regioni di montagna e turistiche, tra cui il Ticino, senza risolvere la carenza di alloggi nelle città.