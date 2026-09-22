Epidemie, approvata la revisione della legge

Oltre a ciò, la Confederazione e i Cantoni dovranno farsi carico delle perdite di guadagno subite da imprese e lavoratori indipendenti a causa delle misure di lotta a una pandemia.

In aggiunta ai crediti bancari garantiti proposti dal Consiglio federale per assicurare la liquidità, il plenum prevede un obbligo di indennizzo per i costi correnti non coperti e le perdite di guadagno delle imprese e dei lavoratori indipendenti. Questi contributi a fondo perso dovranno essere versati dopo un periodo di attesa di 30 giorni e finanziati principalmente dall'autorità responsabile dell'emanazione dei provvedimenti.