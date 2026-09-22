Il passaporto svizzero apre quasi tutte le porte

La situazione è particolarmente favorevole in Europa: 44 destinazioni sono accessibili senza visto. Per la Russia è richiesto un visto all'arrivo, mentre per il Regno Unito è necessaria un'autorizzazione elettronica di viaggio. Condizioni favorevoli si registrano anche nelle Americhe, negli Stati del Golfo e nei Caraibi, dove l'accesso è possibile senza visto, con visto all'arrivo oppure tramite autorizzazione elettronica.