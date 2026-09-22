Il passaporto svizzero apre quasi tutte le porte
Sono 119 le destinazioni accessibili senza visto. Nel confronto europeo la Confederazione scende al 13° posto.
BERNA - Il passaporto svizzero si colloca al nono posto nella classifica mondiale dei passaporti pubblicata da Passport Reports. Sono 119 le destinazioni raggiungibili senza visto, mentre per 54 Paesi è previsto un visto all'arrivo o valgono altre regole d'ingresso. Per altre 25 destinazioni serve invece un visto ordinario.
La situazione è particolarmente favorevole in Europa: 44 destinazioni sono accessibili senza visto. Per la Russia è richiesto un visto all'arrivo, mentre per il Regno Unito è necessaria un'autorizzazione elettronica di viaggio. Condizioni favorevoli si registrano anche nelle Americhe, negli Stati del Golfo e nei Caraibi, dove l'accesso è possibile senza visto, con visto all'arrivo oppure tramite autorizzazione elettronica.
Considerando anche queste ultime due modalità, la quota di accesso per i titolari di un passaporto svizzero sfiora il 93% in Oceania. È dell'82% in Asia, dell'82,4% in Medio Oriente, dell'80% in Asia centrale e del 72,2% in Africa.
Nel solo confronto europeo, tuttavia, la Svizzera occupa il 13° posto su 47. La precedono, tra gli altri, Spagna, Lussemburgo, Belgio, Francia, Italia, Germania, Grecia e diversi Stati dell'Europa settentrionale. A livello mondiale guidano Singapore, con 129 destinazioni senza visto, e gli Emirati Arabi Uniti, con 128. In fondo alla graduatoria figura l'Afghanistan, i cui cittadini possono raggiungere senza visto soltanto tre Stati.
La Confederazione risulta invece più restrittiva quando si guarda alle proprie regole d'ingresso: nella classifica dell'accoglienza è 92esima su 199 Stati esaminati. Ciò significa che cittadini di diversi Paesi che accolgono gli svizzeri senza visto devono invece ottenerne uno per entrare in Svizzera. Passport Reports si presenta come una piattaforma indipendente e non collegata a governi o enti ufficiali.