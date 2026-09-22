On si dà nuovi obiettivi, fatturato verso i 6 miliardi
«Per il periodo fino al 2029, ci impegniamo a fare del premium la nostra stella polare, mantenendo l'attenzione sul lungo termine» ha dichiarato il co-CEO del gruppo
ZURIGO - Nuovi obiettivi a medio termine per On: il marchio elvetico di articoli sportivi punta a un fatturato annuo di almeno 5,6 miliardi di franchi entro il 2029, con un margine Ebitda rettificato di almeno il 22%. Lo ha comunicato di primo mattino l'azienda in occasione della giornata degli investitori.
«Siamo sulla buona strada per superare di gran lunga gli obiettivi fissati in occasione dell'ultimo Investor Day del 2023», afferma Caspar Coppetti, co-CEO del gruppo, citato in un comunicato. «Per il periodo fino al 2029, ci impegniamo a fare del premium la nostra stella polare, mantenendo l'attenzione sul lungo termine».
I principali motori di crescita vengono identificati nelle scarpe da corsa, nelle sneaker e nell'abbigliamento. Inoltre l'impresa intende espandersi nel ramo del golf, mentre la settimana scorsa era già stato annunciato l'ingresso nel settore del calcio, ricorrendo a due star francesi e a una sportiva svizzera: Kylian Mbappé (attaccante del Real Madrid), Thierry Henry (ex nazionale francese, ora "direttore del calcio" presso On") e Sydney Schertenleib (giovane centrocampista del Barcellona e della nazionale elvetica).
Per l'anno in corso l'azienda ha confermato le previsioni già note. La società ha inoltre annunciato per la prima volta un programma di riacquisto di azioni: il consiglio di amministrazione ha approvato un'operazione che potrà arrivare a un importo massimo di 1 miliardo di dollari (0,8 miliardi di franchi) entro la fine del 2029.
On è stata fondata nel 2010 da tre appassionati della corsa, David Allemann, Olivier Bernhard (ex pluricampione Ironman) e Caspar Coppetti. Nel novembre 2019 l'allora campione di tennis Roger Federer è diventato socio dei fondatori, portando anche la sua esperienza in materia di marketing e nel settembre 2021 l'impresa è sbarcata alla borsa di New York. Nel 2025 la società ha registrato ricavi per 3,0 miliardi di franchi e un utile netto di 266 milioni.