On si dà nuovi obiettivi, fatturato verso i 6 miliardi

I principali motori di crescita vengono identificati nelle scarpe da corsa, nelle sneaker e nell'abbigliamento. Inoltre l'impresa intende espandersi nel ramo del golf, mentre la settimana scorsa era già stato annunciato l'ingresso nel settore del calcio, ricorrendo a due star francesi e a una sportiva svizzera: Kylian Mbappé (attaccante del Real Madrid), Thierry Henry (ex nazionale francese, ora "direttore del calcio" presso On") e Sydney Schertenleib (giovane centrocampista del Barcellona e della nazionale elvetica).

Per l'anno in corso l'azienda ha confermato le previsioni già note. La società ha inoltre annunciato per la prima volta un programma di riacquisto di azioni: il consiglio di amministrazione ha approvato un'operazione che potrà arrivare a un importo massimo di 1 miliardo di dollari (0,8 miliardi di franchi) entro la fine del 2029.