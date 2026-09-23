Rete elettrica, si va verso un accordo

Il consigliere federale Albert Rösti ha sostenuto la proposta della minoranza, pur affermando di interpretare anche la formulazione scelta dal Nazionale come tale da consentire all'Elcom di fissare tetti massimi. Nel dibattito sono inoltre riemerse divergenze più ampie sulla politica energetica, tra critiche agli interventi sul mercato e alla dipendenza dalle fonti rinnovabili e richiami alle decisioni popolari sulla svolta energetica.

Sulle altre questioni il Nazionale si è allineato agli Stati. In futuro, nello spostamento dei tralicci, potranno essere previste deroghe alle distanze legali da boschi e corsi d'acqua. È invece caduta la disposizione che avrebbe facilitato il rinnovo di linee esistenti nelle torbiere, criticata dalle organizzazioni ambientaliste.