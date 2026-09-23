Avrebbe aggredito la ex: 47enne irlandese a processo

Precedenti di violenza e minacce

Secondo la ricostruzione della Procura, la relazione tra i due era iniziata nel maggio 2024. Già durante il rapporto i litigi sarebbero stati frequenti. Alla fine di maggio 2025, l’uomo avrebbe colpito ripetutamente la compagna alla testa durante una discussione e l’avrebbe minacciata di morte. Dopo un primo arresto, nei suoi confronti era stato disposto un ordine restrittivo di due settimane.

Alla fine di giugno 2025, la donna aveva comunicato la decisione di interrompere la relazione. Nei giorni successivi, l’uomo aveva continuato a cercarla con messaggi e telefonate insistenti.