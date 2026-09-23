Parmelin all'Onu: «Il dialogo non è un segno di debolezza»

Anche il consigliere federale Ignazio Cassis ha posto la cooperazione al centro dei suoi colloqui a New York, dove partecipa a circa venti incontri bilaterali. Martedì ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, con il quale ha discusso dell’equilibrio geopolitico del Medio Oriente. Cassis ha espresso la profonda preoccupazione della Svizzera per l'aumento delle tensioni e le conseguenze sulla pace e sulla sicurezza.

Il ministro degli Esteri ha inoltre preso parte al primo incontro ministeriale congiunto con il Consiglio di cooperazione del Golfo dalla firma, all'inizio dell'anno, di una dichiarazione d'intenti per istituire un meccanismo di consultazione. Al centro dei colloqui gli sviluppi attorno allo Stretto di Hormuz e a Bab al-Mandab e la salvaguardia della libertà di navigazione. «Il dialogo rimane indispensabile per la sicurezza e la pace», ha sottolineato Cassis.