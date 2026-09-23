Chiesa e Pamini chiedono un freno fiscale contro i rincari dei carburanti

BERNA - Un freno fiscale ai rincari dei carburanti. Sulla scia di Lorenzo Quadri (Lega dei Ticinesi), anche Marco Chiesa e Paolo Pamini (UDC) hanno deciso di depositare una mozione contro il rincaro dei costi dell’energia e dei carburanti. Una situazione che, secondo i promotori, pesa sempre più «sul potere d’acquisto di famiglie e sui costi delle imprese». L’atto parlamentare è stato depositato sia al Consiglio degli Stati sia al Consiglio nazionale.