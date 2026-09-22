Furto in un autosalone: due arresti

Le pattuglie della polizia cantonale e della polizia cittadina di San Gallo sono intervenute tempestivamente, ma i ladri erano già fuggiti con l’auto rubata. I malviventi avevano forzato una porta in plexiglas per entrare nell’edificio, dove hanno sottratto le chiavi del veicolo. Dopo aver infranto anche una vetrata interna, sono entrati nello showroom e si sono impossessati della BMW X5, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I danni materiali sono stimati in circa 2.500 franchi.

Nella stessa notte, i ladri hanno rubato anche le targhe da un’auto parcheggiata a Mörschwil, applicandole poi alla BMW X5 appena sottratta.