Furto in un autosalone: due arresti
In manette sono finiti due giovani francesi
In manette sono finiti due giovani francesi
MÖRSCHWIL - Nella notte tra lunedì e martedì, due uomini hanno fatto irruzione in una concessionaria d’auto nel Wisental, a Mörschwil, riuscendo a impossessarsi delle chiavi e successivamente di una BMW X5.
L’allarme è scattato poco dopo le 2.45, quando la centrale operativa di San Gallo ha ricevuto la segnalazione di un vetro infranto presso la concessionaria.
Le pattuglie della polizia cantonale e della polizia cittadina di San Gallo sono intervenute tempestivamente, ma i ladri erano già fuggiti con l’auto rubata. I malviventi avevano forzato una porta in plexiglas per entrare nell’edificio, dove hanno sottratto le chiavi del veicolo. Dopo aver infranto anche una vetrata interna, sono entrati nello showroom e si sono impossessati della BMW X5, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I danni materiali sono stimati in circa 2.500 franchi.
Nella stessa notte, i ladri hanno rubato anche le targhe da un’auto parcheggiata a Mörschwil, applicandole poi alla BMW X5 appena sottratta.
Durante le ricerche, intorno alle 4.15, una pattuglia della polizia cantonale di Zurigo ha individuato il veicolo rubato sull’autostrada A1, all’altezza di Wallisellen. Gli agenti hanno fermato l’auto e arrestato due cittadini francesi di 20 e 21 anni, che non hanno opposto resistenza. La BMW è stata posta sotto sequestro.
Uno dei due arrestati, un 26enne, ha riportato ferite da taglio durante il furto ed è stato trasportato in ospedale dalla polizia cantonale di Zurigo per le cure necessarie, prima di essere ricondotto in centrale.