Violenza giovanile, Quadri: «I Comuni possono vietare il porto di coltelli?»

Quadri chiede al Consiglio federale di fare chiarezza sulle competenze attualmente attribuite a Comuni e Cantoni e di stabilire se e in quale misura l'articolo 28a della LArm lasci spazio a divieti territoriali più restrittivi. Il rapporto dovrebbe inoltre esaminare i limiti costituzionali e legali di eventuali provvedimenti, insieme alle possibilità di controllo e sanzione.

Il postulato invita inoltre il Governo federale a indicare quali modifiche legislative sarebbero eventualmente necessarie per consentire simili divieti e a prendere in considerazione le esperienze maturate in Svizzera e all'estero.