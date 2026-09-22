Il governo dovrà giustificare il ricorso al diritto di necessità

Negli ultimi due decenni, il governo ha emanato in diverse occasioni ordinanze di necessità per gestire eventi imprevedibili. Ciò è avvenuto, in particolare, in occasione della ricapitalizzazione di UBS (2008) dovuta alla crisi dei mutui sub prime, della pandemia di coronavirus (2020), del salvataggio di Axpo (2022) e dell'acquisizione del Credit Suisse da parte di UBS (2023).

Il progetto, ha spiegato Simone Gianini (PLR/TI) a nome della commissione, introduce l'obbligo per il Consiglio federale di motivare in un rapporto l'adempimento delle condizioni legali per l'emanazione di un ordinanza di necessità, sia essa fondata direttamente sulla Costituzione oppure su una delega legislativa. Talle obbligo, ha proseguito il ticinese, esiste già oggi per i messaggi del Consiglio federale e con il progetto in esame viene esteso «a giusto titolo» anche alle ordinanze.