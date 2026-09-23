SSR con la scure sulla dirigenza, alcuni capi dovranno rifare il concorso

Meno posti da quadro, più personale dirigente?

Diverse posizioni quadro dell'azienda sono state rimesse a concorso, a quanto appreso non solo in Svizzera interna. A quanto pare, gli interessati dovranno ricandidarsi per la loro posizione, senza alcuna garanzia di riassunzione.

Interpellata da CH Media, la SSR spiega che i compiti, le competenze e le responsabilità delle funzioni dirigenziali sono cambiati: «Di conseguenza sono state rivalutate e messe a concorso.»