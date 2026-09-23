SSR con la scure sulla dirigenza, alcuni capi dovranno rifare il concorso
Tagli di salario (e incertezze) per i quadri dell'azienda radiotelevisiva in seguito alle ultime misure di risparmio dell'azienda. Ecco perché.
ZURIGO - Nell'ambito del piano di risparmio in corso, la SSR interverrà in maniera importante sui quadri dirigenti. Come già comunicato in precedenza, verranno tagliati più del 20% delle posizioni dirigenziali.
Secondo l'articolo, le persone interessate manterranno comunque una funzione dirigenziale, ma senza un contratto da quadro. Il loro stipendio potrebbe così calare fino a 1'000 franchi al mese.
Meno posti da quadro, più personale dirigente?
Diverse posizioni quadro dell'azienda sono state rimesse a concorso, a quanto appreso non solo in Svizzera interna. A quanto pare, gli interessati dovranno ricandidarsi per la loro posizione, senza alcuna garanzia di riassunzione.
Interpellata da CH Media, la SSR spiega che i compiti, le competenze e le responsabilità delle funzioni dirigenziali sono cambiati: «Di conseguenza sono state rivalutate e messe a concorso.»
La SSR conferma che, in questo contesto, lo statuto di quadro «non può essere trasferito automaticamente alle nuove funzioni dirigenziali».
«Siamo al servizio del nostro pubblico»
Nel suo comunicato, l'emittente ammette che i risparmi alla SSR non resteranno del tutto senza conseguenze per il pubblico. Dove possibile si risparmierà all'interno dei formati esistenti, invece di sopprimere intere trasmissioni.
Le regioni linguistiche collaboreranno inoltre più strettamente, per esempio nello sport e nella fiction.
«Siamo al servizio del nostro pubblico. Per questo attuiamo il mandato politico di risparmio affinché la maggior parte possibile di ogni franco del canone confluisca nel programma», ha dichiarato la direttrice generale Susanne Wille, «per fare ciò, rimettiamo in discussione con coerenza anche il nostro organigramma»