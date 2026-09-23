Vaiolo delle scimmie: confusione sui test, un terzo sarebbe falso positivo

Prove a sostegno di questa tesi sono emerse dagli esami del sangue. Non è infatti stato possibile rilevare anticorpi contro il virus nell'89% degli individui per i quali il modello sospettava una diagnosi falsamente positiva. Come spiegare allora le eruzioni cutanee che hanno indotto a pensare che queste persone fossero affette da Mpox? La causa potrebbero essere altre malattie più frequenti, vedasi il morbillo o la varicella, illustrano gli scienziati in uno studio complementare.