Svizzera, Paese di traslochi: in media si cambia casa cinque volte nella vita

Concretamente, le 1273 persone tra i 18 e i 79 anni interpellate nell'ambito dell'indagine demoscopica hanno in media cambiato casa 4,9 volte nella loro esistenza. Quasi un terzo si è spostato al massimo due volte, il 41% fra tre e cinque volte e il 32% più di cinque volte. Poco sorprendente: la quota di chi non ha mai traslocato o lo ha fatto una sola volta è particolarmente alta tra gli under 29 anni.