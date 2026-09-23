Carburante alle stelle, ma l'auto elettrica conviene davvero?

I prezzi elevati dei carburanti registrati quest'anno rendono l'auto elettrica più interessante per chi intende acquistare un'auto, come mostrano anche i dati sulle immatricolazioni. Attualmente, in Svizzera, le auto elettriche rappresentano il 25% delle nuove immatricolazioni, quasi cinque punti percentuali in più rispetto all'anno precedente.

Costi inferiori sull'intera durata di vita

Già tre anni fa il Touring Club Svizzero (TCS) era giunto alla conclusione che, grazie ai minori costi energetici e di servizio, un'auto elettrica risulta più conveniente di un'auto a combustione sull'intera durata di vita. A una condizione, però: che il prezzo d'acquisto non sia molto più elevato e che la ricarica possa avvenire prevalentemente a casa, utilizzando elettricità a buon mercato. Un esempio è la Fiat 500: la versione elettrica costa 22'990 franchi, circa un quinto in più rispetto al modello base con motore a combustione.