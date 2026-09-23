Carburante alle stelle, ma l'auto elettrica conviene davvero?
Wölfli il portavoce del TCS: «Con i prezzi attuali della benzina, la differenza a favore delle auto elettriche è aumentata». Ma senza una ricarica a casa, i conti cambiano.
ZURIGO - I prezzi della benzina e del diesel aumentano da settimane, rendendo l'acquisto di un'auto elettrica più conveniente dal punto di vista economico. Non in tutti i casi, però, i conti tornano.
Fare il pieno costa come non accadeva da tempo. In media, un litro di benzina senza piombo 95 costa 2,14 franchi, 9 centesimi in più rispetto a due settimane fa. Per il diesel si arriva addirittura a 2,46 franchi al litro. A pesare sono soprattutto l'accumulo di petrolio greggio in Medio Oriente, ma anche il tasso di cambio del dollaro USA e le tariffe di trasporto per la navigazione sul Reno. Al momento non si intravede un allentamento della situazione.
I prezzi elevati dei carburanti registrati quest'anno rendono l'auto elettrica più interessante per chi intende acquistare un'auto, come mostrano anche i dati sulle immatricolazioni. Attualmente, in Svizzera, le auto elettriche rappresentano il 25% delle nuove immatricolazioni, quasi cinque punti percentuali in più rispetto all'anno precedente.
Costi inferiori sull'intera durata di vita
Già tre anni fa il Touring Club Svizzero (TCS) era giunto alla conclusione che, grazie ai minori costi energetici e di servizio, un'auto elettrica risulta più conveniente di un'auto a combustione sull'intera durata di vita. A una condizione, però: che il prezzo d'acquisto non sia molto più elevato e che la ricarica possa avvenire prevalentemente a casa, utilizzando elettricità a buon mercato. Un esempio è la Fiat 500: la versione elettrica costa 22'990 franchi, circa un quinto in più rispetto al modello base con motore a combustione.
«In questo confronto abbiamo considerato un costo della benzina di 1,78 franchi», spiega Marco Wölfli, portavoce del TCS. «Con i prezzi attuali della benzina, la differenza a favore delle auto elettriche è quindi aumentata ulteriormente».
All'inizio dell'anno il TCS ha effettuato anche un confronto dei costi per chilometro. Considerando un consumo di 5 litri di benzina ogni 100 chilometri e una percorrenza annua di 15'000 chilometri, la spesa per la benzina ammontava a 1283 franchi. Per un'auto elettrica, invece, il club automobilistico ha ipotizzato un consumo di 18 kilowattora ogni 100 chilometri e un prezzo dell'elettricità di 28 centesimi per kilowattora. A parità di percorrenza, il costo annuo dell'elettricità risultava così pari a 756 franchi.
Da gennaio, però, il prezzo della benzina è aumentato di 45 centesimi. «Questo aumenta i costi delle auto a benzina di circa 3 centesimi per chilometro», afferma Wölfli. Su una percorrenza di 15'000 chilometri, significa spendere circa 450 franchi in più all'anno per la benzina.
Ricaricare fuori casa è costoso
L'auto elettrica, tuttavia, non conviene in ogni situazione. Il TCS ha analizzato anche i costi per chi può ricaricare il veicolo soltanto fuori casa. «Se si ricarica esclusivamente presso stazioni di ricarica pubbliche, i costi dovrebbero essere superiori rispetto a un'auto a combustione».
Le variabili da considerare sono numerose, tra cui la ricarica rapida, la posizione della stazione, gli abbonamenti e gli sconti. La tendenza, però, è chiara: «Secondo il test, ricaricare esclusivamente fuori casa costa 15,80 franchi ogni 100 chilometri».
In queste condizioni, l'auto elettrica risulta più costosa di una a benzina. Quest'ultima, anche considerando un prezzo del carburante di 2,14 franchi al litro e un consumo di 6 litri ogni 100 chilometri, comporta una spesa di soli 12,60 franchi ogni 100 chilometri.
I prezzi elevati della benzina rendono quindi l'auto elettrica più interessante per gli automobilisti. La convenienza economica del passaggio, tuttavia, dipende ancora dalla possibilità di ricaricare il veicolo a basso costo, a casa o sul posto di lavoro.