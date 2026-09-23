F-35, per Pfister il prezzo fisso è inopportuno

«Sulla base dei calcoli e delle discussioni con gli americani, partiamo dal principio che la cifra allocata basterà per 30 velivoli invece che per i 36 inizialmente previsti», ha spiegato il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Questi ha pure ribattuto alle critiche secondo le quali solo pochi responsabili avrebbero letto il contratto, ritenendole inspiegabili. Egli stesso ha l'accordo in suo possesso, pur avendo avuto bisogno di aiuto per comprenderne alcuni passaggi. «Un contratto statunitense del genere non è facile da comprendere con tutto il suo contesto giuridico», ha commentato.