EFG International archivia la vertenza con l'istituto di previdenza sociale del Kuwait
La controversia legale riguardava un presunto riciclaggio di denaro
ZURIGO - EFG International ha raggiunto un accordo definitivo nella controversia legale che opponeva la società all'istituto di previdenza sociale del Kuwait (Public Institution for Social Security, PIFSS), un'entità paragonabile all'AVS elvetica. L'intesa riguarda un procedimento civile promosso in precedenza nel Regno Unito dal PIFSS contro più di 30 convenuti, ha indicato oggi la banca zurighese specializzata nell'amministrazione patrimoniale e con un'estesa presenza anche sulla piazza ticinese.
La transazione comporterà un onere aggiuntivo di circa 5 milioni di franchi sul risultato del secondo semestre, importo che andrà ad aggiungersi agli accantonamenti già predisposti: nel dicembre 2025 la banca aveva già messo da parte quasi 60 milioni per la vertenza.
L'accordo rappresenta un importante traguardo nella sistemazione delle passività pregresse e nella riduzione dei rischi di bilancio, spiega la dirigenza in un comunicato. Vengono così eliminati tutti i rischi relativi alle pretese oggetto del procedimento, riferite a eventi compresi tra il 1995 e il 2012.
Il fondo pensione kuwaitiano aveva citato in giudizio banchieri e gestori patrimoniali in un contesto di presunto riciclaggio di denaro. Al centro della vicenda figura un direttore del PIFSS, nel frattempo deceduto, che secondo le accuse avrebbe ricevuto tangenti.
EFG International è stata fondata nel 1995 e dal 2005 è quotata alla borsa svizzera. Stando alle comunicazioni del luglio scorso gestisce patrimoni per oltre 200 miliardi di franchi. L'impresa è presente in 40 località mondiali tra cui otto svizzere, fra le quali figurano Lugano, Chiasso e Locarno.