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Ciclista di 84 anni muore nello scontro con un camion

L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente.
Ciclista di 84 anni muore nello scontro con un camion
Polizia cantonale di Argovia
Fonte Sda
di Redazione
Ciclista di 84 anni muore nello scontro con un camion
L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente.

WÜRENLOS - Un ciclista di 84 anni alla guida di una e-bike è morto questo pomeriggio a Würenlos, nel canton Argovia, in seguito a una collisione con un camion.

L'incidente è avvenuto verso le 15.30 sulla Schulstrasse, secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale argoviese. L'84enne si è immesso da una strada di campagna sulla strada extraurbana mentre si stava avvicinando un camion.

Il mezzo pesante, guidato da un 30enne, ha investito frontalmente il ciclista. L'anziano è stato sbalzato via ed è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

La polizia ha chiuso la strada tra Würenlos e Hüttikon e i pompieri hanno deviato il traffico. Il Ministero pubblico di Baden ha aperto un'indagine per chiarire le esatte cause dell'incidente.

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