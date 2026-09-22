ARGOVIA
Ciclista di 84 anni muore nello scontro con un camion
L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente.
Polizia cantonale di Argovia
Fonte Sda
Ciclista di 84 anni muore nello scontro con un camion
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Ciclista di 84 anni muore nello scontro con un camion
L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente.
Ciclista di 84 anni muore nello scontro con un camion
L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente.
WÜRENLOS - Un ciclista di 84 anni alla guida di una e-bike è morto questo pomeriggio a Würenlos, nel canton Argovia, in seguito a una collisione con un camion.
L'incidente è avvenuto verso le 15.30 sulla Schulstrasse, secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale argoviese. L'84enne si è immesso da una strada di campagna sulla strada extraurbana mentre si stava avvicinando un camion.
Il mezzo pesante, guidato da un 30enne, ha investito frontalmente il ciclista. L'anziano è stato sbalzato via ed è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.
La polizia ha chiuso la strada tra Würenlos e Hüttikon e i pompieri hanno deviato il traffico. Il Ministero pubblico di Baden ha aperto un'indagine per chiarire le esatte cause dell'incidente.
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