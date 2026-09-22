Ciclista di 84 anni muore nello scontro con un camion

Il mezzo pesante, guidato da un 30enne, ha investito frontalmente il ciclista. L'anziano è stato sbalzato via ed è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

La polizia ha chiuso la strada tra Würenlos e Hüttikon e i pompieri hanno deviato il traffico. Il Ministero pubblico di Baden ha aperto un'indagine per chiarire le esatte cause dell'incidente.