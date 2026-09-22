Scontro camion-ciclista, ferita una 35enne

L’incidente si è verificato poco prima delle 8, quando una camionista di 25 anni e la ciclista stavano percorrendo la Technikumstrasse in direzione della stazione centrale. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli sono entrati in collisione all’altezza di Holderplatz. La ciclista è caduta a terra riportando gravi ferite ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dal servizio di soccorso di Winterthur.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. La polizia cittadina di Winterthur, sotto la direzione della Procura Winterthur/Unterland, sta conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.