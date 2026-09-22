Scontro camion-ciclista, ferita una 35enne
Incidente poco prima delle 8 a Winterthur
WINTERTHUR - Una ciclista di 35 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a una collisione con un camion avvenuta martedì mattina, 22 settembre, sulla Technikumstrasse, nei pressi di Holderplatz a Winterthur (ZH).
L’incidente si è verificato poco prima delle 8, quando una camionista di 25 anni e la ciclista stavano percorrendo la Technikumstrasse in direzione della stazione centrale. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli sono entrati in collisione all’altezza di Holderplatz. La ciclista è caduta a terra riportando gravi ferite ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dal servizio di soccorso di Winterthur.
Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. La polizia cittadina di Winterthur, sotto la direzione della Procura Winterthur/Unterland, sta conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.