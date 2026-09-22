Il rischio più alto al mondo di bolla immobiliare? A Zurigo

A Zurigo, l'attrattività della città e l'afflusso di specialisti internazionali hanno contribuito a spingere i prezzi delle abitazioni. A livello globale, invece, i prezzi d'acquisto sono rimasti mediamente pressoché stabili, ma con forti differenze: a Seoul, Lisbona, Madrid e Hong Kong sono cresciuti di circa il 10%, mentre a Toronto e Vancouver sono diminuiti in misura analoga.

Un altro nodo è l'accessibilità economica. Secondo gli esperti, i redditi non riescono più a tenere il passo con l'andamento dei prezzi al netto dell'inflazione. Per acquistare un appartamento di 60 metri quadrati servono circa otto anni di lavoro a Zurigo o Ginevra, contro 15 a Hong Kong. Nelle città più care, Zurigo compresa, i costi annuali di utilizzo di un'abitazione possono superare il 50% del reddito lordo di un lavoratore altamente qualificato.