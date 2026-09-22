«Gli agenti hanno umiliato la donna». Il Tribunale federale bacchetta la polizia di Zurigo

Qui la donna era stata costretta a rimanere per due ore seduta a terra, in un garage, con le mani ammanettate. Secondo il Tribunale federale, sia l'uso delle manette sia l'obbligo di sedere a terra erano inutili, poiché la donna non rappresentava alcun pericolo.

La sentenza si sofferma anche su quanto avvenuto durante un passaggio in bagno. La polizia aveva lasciato la porta socchiusa e, alla richiesta della donna di chiuderla, l'agente che la accompagnava aveva risposto con osservazioni inopportune. Secondo i giudici di Losanna, la porta aperta non garantiva una protezione dagli sguardi di estranei e poteva provocare sentimenti di disagio e vergogna.