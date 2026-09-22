Servono regole più severe contro la violenza domestica

La violenza domestica, in particolare quella contro le donne e i bambini, costituisce una grave violazione dei diritti umani. Stando all'atto parlamentare depositato dalla "senatrice" Marianne Maret (Centro/VS), una recente condanna della Svizzera da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha evidenziato che gli esistenti meccanismi di protezione sono insufficienti e troppo frammentati.

Attualmente, infatti, non esistono né standard minimi a livello nazionale né diritti di protezione chiari e vincolanti, e le competenze sono ripartite tra Confederazione e Cantoni in maniera confusa, è stato sottolineato in aula. Secondo Manfred Bühler (UDC/BE) - che si è espresso a nome della minoranza della commissione preparatoria - una legge quadro non è necessaria poiché gli strumenti disponibili sono già sufficienti per proteggere dalle violenze.