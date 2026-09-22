Distribuzione pacchi: Speedaf «presto rilevante»

Speedaf sta attualmente costruendo una propria rete elvetica per i pacchi. Sono previsti un centro di smistamento di circa 4000 metri quadrati per gestire fino a 50'000 invii al giorno e centri di distribuzione regionali a Zurigo, Berna e Losanna. Fondata nel 2019, l'impresa è attiva nella Confederazione da pochi mesi. A livello internazionale opera già in più di 30 paesi e trasporta tra l'altro pacchi di Shein, Temu e Aliexpress. Tra gli azionisti fondatori figura il colosso cinese dei pacchi ZTO Express.