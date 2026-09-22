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Distribuzione pacchi: Speedaf «presto rilevante»

L'operatore cinese potrebbe raggiungere una capacità di smistamento notevole, afferma un esperto di logistica
Distribuzione pacchi: Speedaf «presto rilevante»
Depositphotos (Gorodenkoff)
Immagine di archivio.
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Distribuzione pacchi: Speedaf «presto rilevante»
L'operatore cinese potrebbe raggiungere una capacità di smistamento notevole, afferma un esperto di logistica

ZURIGO - La società cinese Speedaf potrebbe rapidamente raggiungere una dimensione rilevante in Svizzera con il suo progetto di distribuzione di pacchi: ne è convinto Stephan Wagner, professore di logistica al Politecnico federale di Zurigo (ETH).

La capacità di smistamento prevista, fino a 50'000 pacchi al giorno, è considerevole per un nuovo operatore, afferma l'esperto in dichiarazioni riportate dall'agenzia Awp. A pieno regime, ciò corrisponde a circa 15 milioni di pacchi all'anno. A titolo di confronto: il concorrente DPD Svizzera movimenta circa 25 milioni e la Posta Svizzera 190 milioni.

Decisivo sarà però determinare se Speedaf sarà effettivamente in grado di sfruttare appieno la capacità dei propri impianti, fa presente l'accademico. In questo potrebbero aiutare i flussi di commercio online in forte crescita dalla Cina: le imprese logistiche cinesi vogliono infatti organizzare sempre più autonomamente il trasporto internazionale fino all'ultimo chilometro in Europa, spiega Wagner. Secondo gli addetti ai lavori si tratta di una concorrenza seria per gli operatori già presenti sul mercato.

Per la costruzione di una rete nazionale, la geografia compatta della Svizzera è fondamentalmente vantaggiosa, argomenta il professionista dell'ETH. I costi sono però elevati. Il fatto che Speedaf voglia puntare su partner di consegna locali per l'ultimo chilometro è quindi sensato: un tale modello consente l'ingresso sul mercato senza dover inizialmente costruire una propria flotta di veicoli e assumere un gran numero di corrieri.

Speedaf sta attualmente costruendo una propria rete elvetica per i pacchi. Sono previsti un centro di smistamento di circa 4000 metri quadrati per gestire fino a 50'000 invii al giorno e centri di distribuzione regionali a Zurigo, Berna e Losanna. Fondata nel 2019, l'impresa è attiva nella Confederazione da pochi mesi. A livello internazionale opera già in più di 30 paesi e trasporta tra l'altro pacchi di Shein, Temu e Aliexpress. Tra gli azionisti fondatori figura il colosso cinese dei pacchi ZTO Express.

Speedaf incontra in Svizzera un mercato fortemente concentrato: nel 2025 la Posta deteneva il 60% del fatturato dell'intero mercato dei pacchi, espresso e corriere, e addirittura il 74% di quello prettamente nazionale. Complessivamente l'anno scorso sono stati trasportati circa 335 milioni di pacchi, il 4% in più rispetto all'anno precedente. Cresce in particolare il business delle importazioni, interessante per Speedaf: il numero di pacchi dall'estero è aumentato del 12%.

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