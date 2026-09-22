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Prima lo schianto contro un muro, poi lo scontro con un'auto

Dopo essere stato estratto dall'abitacolo, il conducente è stato trasportato in ospedale dalla Rega.
Prima lo schianto contro un muro, poi lo scontro con un'auto
Polizia cantonale dei Grigioni
L'auto del 61enne
Fonte Polizia cantonale dei Grigioni
elaborata da Redazione
Prima lo schianto contro un muro, poi lo scontro con un'auto
Dopo essere stato estratto dall'abitacolo, il conducente è stato trasportato in ospedale dalla Rega.

SURSELVA - Martedì mattina, poco dopo le 6:30, un uomo di 61 anni è rimasto coinvolto in un incidente sulla Oberalpstrasse, nel Cantone dei Grigioni. La sua auto ha urtato prima un muro di contenimento e poi un veicolo che procedeva nella direzione opposta.

Dopo aver percorso un tratto rettilineo, all'altezza di una curva l'auto del 61enne ha sbandato verso sinistra, finendo contro il muro di contenimento. Il veicolo ha quindi girato su se stesso e ha colpito lateralmente un'auto proveniente dalla direzione opposta, guidata da un uomo di 58 anni.

Nell'impatto, il 61enne è rimasto intrappolato nell'abitacolo. A liberarlo sono stati i soccorritori stradali di Sursassiala, intervenuti con attrezzature specifiche e con l'assistenza del servizio di ambulanza di Surselva. L'uomo è stato poi trasportato in elicottero dalla Rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni, a Coira.

Uno dei tre passeggeri dell'altra auto si è invece recato autonomamente in ospedale per ricevere cure mediche. La polizia cantonale dei Grigioni sta indagando per accertare le cause esatte dell'incidente.

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