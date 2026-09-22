Oggi si parla di diritto di necessità, adozione del figliastro, legge sulle epidemie

I "senatori" discuteranno anche dell'iniziativa pellicce e della legge sui sistemi di informazione delle assicurazioni sociali. In futuro, grazie a questa norma gli assicurati potranno consultare in formato digitale i propri fascicoli dell'AVS e dell'AI. Grazie a questa trasformazione, gli assicurati potranno, ad esempio, calcolare in via provvisoria la propria rendita AVS, verificare se sussistono lacune contributive oppure se i loro datori di lavoro hanno versato correttamente i contributi. Per gli assicurati, l'utilizzo della piattaforma rimarrà facoltativo.