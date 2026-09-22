Oggi si parla di diritto di necessità, adozione del figliastro, legge sulle epidemie
Ecco il programma odierno di Nazionale e Stati
BERNA - I dibattiti al Consiglio nazionale (08.00-13.00) inizieranno oggi con l'esame della legge che chiede al Consiglio federale di motivare in modo dettagliato ogni ricorso al diritto di necessità in periodi di crisi.
Il progetto di legge è frutto di un'iniziativa parlamentare del "senatore" Andrea Caroni (PLR/AR), che ha depositato il suo atto parlamentare sulla scorta delle esperienze raccolte durante la pandemia di coronavirus o la recente crisi UBS.
Fra gli altri temi di interesse al Nazionale figura l'adozione agevolata del figliastro: concretamente, i bambini nati da donazione di sperma potranno essere adottati più facilmente dal coniuge o dal partner. Il progetto, proposto dal Consiglio federale, era stato adottato dalla Camera del popolo in prima lettura, ma gli Stati avevano rinviato il dossier al governo.
Per i "senatori" la questione deve essere trattata nell'ambito di un pacchetto più ampio. La Commissione competente del Nazionale respinge però il rinvio e chiede al plenum di confermare la bontà del progetto.
La Camera del popolo si occuperà anche del messaggio relativo a modifiche mirate del Codice civile per rafforzare l'autodeterminazione e la solidarietà nella famiglia nel quadro del diritto della protezione degli adulti.
Il Consiglio degli Stati (08.15-13.00) discuterà da parte sua della revisione della legge sulle epidemie (LEp). Secondo il nuovo disciplinamento, Confederazione e Cantoni dovranno collaborare più strettamente per proteggere la salute della popolazione dalle future minacce rappresentate dalle malattie trasmissibili o dalle resistenze agli antibiotici.
In particolare viene precisata la ripartizione delle competenze tra i vari livelli statali, tenendo conto dei pareri espressi da numerosi attori nel corso della consultazione e dei risultati di diverse valutazioni svolte sulla gestione della pandemia di COVID-19. Non viene introdotto un obbligo vaccinale.
I "senatori" discuteranno anche dell'iniziativa pellicce e della legge sui sistemi di informazione delle assicurazioni sociali. In futuro, grazie a questa norma gli assicurati potranno consultare in formato digitale i propri fascicoli dell'AVS e dell'AI. Grazie a questa trasformazione, gli assicurati potranno, ad esempio, calcolare in via provvisoria la propria rendita AVS, verificare se sussistono lacune contributive oppure se i loro datori di lavoro hanno versato correttamente i contributi. Per gli assicurati, l'utilizzo della piattaforma rimarrà facoltativo.