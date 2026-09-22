Operaio muore schiacciato da un muletto

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da chiarire, il muletto è precipitato lungo una scarpata erbosa e il conducente è rimasto schiacciato sotto il mezzo. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, l'uomo è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Per i rilievi tecnici è stato chiamato il servizio di polizia scientifica, mentre il Care Team turgoviese ha fornito supporto psicologico. Le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente sono attualmente in corso da parte della Polizia cantonale, in collaborazione con la Procura di Bischofszell.