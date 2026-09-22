Nestlé prosegue normalmente le attività in Russia, nonostante la decisione di Putin

La scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin aveva posto le quote di Nestlé Russia e Nestlé Kuban sotto l'amministrazione temporanea di L.E.V. Management. Il gruppo rimane quindi formalmente proprietario, ma per il momento non ha più il controllo sulle partecipazioni.

Non è ancora chiaro quanto durerà questa situazione. In precedenti casi, società straniere come Danone e il gruppo birrario Carlsberg erano state inizialmente sottoposte ad amministrazione temporanea, prima che le rispettive attività russe fossero trasferite a compratori locali.