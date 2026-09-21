Eccesso di mortalità tra gli anziani a causa del caldo
Circa 570 decessi in più tra gli over 65 durante l'estate 2026. Il Consiglio federale segnala due picchi di mortalità coincisi con i periodi di caldo più intenso.
BERNA - Il caldo di questa estate avrebbe provocato in Svizzera circa 570 decessi in più tra le persone oltre i 65 anni rispetto a quanto statisticamente atteso sulla base della media pluriennale. Lo ha reso noto lunedì il Consiglio federale durante l'ora delle domande del Consiglio nazionale.
Secondo il monitoraggio della mortalità dell'Ufficio federale di statistica, tra metà giugno e la fine di agosto 2026 è stato rilevato un eccesso di mortalità soprattutto in questa fascia di popolazione, scrive il Consiglio federale nella sua risposta pubblicata per iscritto.
I circa 570 decessi aggiuntivi tra gli over 65 corrispondono a un aumento della mortalità del 4%.
Tra le persone sotto i 65 anni, il numero stimato di decessi aggiuntivi è stato di circa 40, pari al 2,4%. Secondo il Consiglio federale, sono stati particolarmente evidenti due periodi di eccesso di mortalità: alla fine di giugno la mortalità è risultata circa il 15% superiore al valore atteso per quel periodo dell'anno, mentre all'inizio di agosto è stata superiore di circa il 13%.
Secondo il governo federale, queste fasi hanno coinciso con i periodi di caldo più intenso dell'estate 2026. Va inoltre considerato che anche gli anni utilizzati per il confronto avevano già registrato diverse ondate di caldo.
Con queste dichiarazioni, il Consiglio federale ha risposto a una domanda di Gabriela Suter del Partito Socialista svizzero di Argovia. Il governo ha inoltre comunicato che un piano d'azione per l'adattamento della Svizzera ai cambiamenti climatici sarà approvato entro la fine dell'anno. La responsabilità della protezione dei gruppi vulnerabili della popolazione resta tuttavia condivisa tra Confederazione e Cantoni.