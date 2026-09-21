Eccesso di mortalità tra gli anziani a causa del caldo

I circa 570 decessi aggiuntivi tra gli over 65 corrispondono a un aumento della mortalità del 4%.

Tra le persone sotto i 65 anni, il numero stimato di decessi aggiuntivi è stato di circa 40, pari al 2,4%. Secondo il Consiglio federale, sono stati particolarmente evidenti due periodi di eccesso di mortalità: alla fine di giugno la mortalità è risultata circa il 15% superiore al valore atteso per quel periodo dell'anno, mentre all'inizio di agosto è stata superiore di circa il 13%.