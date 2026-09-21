La Svizzera vuole rafforzare l'educazione contro la disinformazione

La capacità di valutare criticamente le informazioni e riconoscere la disinformazione è infatti sempre più importante «per partecipare in modo consapevole al dibattito democratico», sottolinea la SEFRI. L'educazione alla cittadinanza e ai media è già consolidata come obiettivo trasversale nel sistema educativo svizzero: queste competenze sono integrate anche nei piani di studio della scuola dell'obbligo delle tre regioni linguistiche, compreso il Ticino.