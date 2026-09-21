Sospesa l'importazione di carne dal Brasile

«Finora il Brasile non ha fornito garanzie sufficienti che i suoi prodotti soddisfino le disposizioni sull'impiego di antibiotici nell'allevamento animale», ha precisato l'USAV. La Svizzera ha così adottato il blocco delle importazioni deciso dall'Unione europea: in virtù dell'accordo agricolo, Svizzera e UE costituiscono uno spazio veterinario comune e applicano le stesse condizioni per questi prodotti provenienti da Paesi extra-UE.

Una ripresa delle importazioni resta comunque possibile. Secondo l'USAV, nell'UE è in corso una verifica dei prodotti interessati provenienti dal Brasile. Se l'esito sarà positivo, le esportazioni dal Paese sudamericano potranno essere nuovamente autorizzate.