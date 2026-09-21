Un nuovo record per il diesel: 2,46 franchi al litro
Anche la benzina è aumentata di alcuni centesimi rispetto alla fine della scorsa settimana
BERNA - Il diesel si fa sempre più caro in Svizzera e ritocca i suoi record: stando ai rilevamenti del TCS costa ormai in media 2,46 franchi, ovvero altri 5 centesimi in più rispetto alla fine della scorsa settimana, quando era già stato raggiunto un nuovo primato storico di 2,41 franchi, che aveva superato quello di 2,40 registrato nel 2022.
Anche la benzina ha visto lievitare il prezzo: la senza piombo 95 ha raggiunto 2,14 franchi (+4 centesimi), mentre per la 98 si pagano in media 2,25 franchi (pure +4 centesimi).
I prezzi elevati sono tra l'altro una conseguenza della situazione tesa sui mercati internazionali dei carburanti e dei problemi di trasporto in Svizzera: il basso livello delle acque del Reno continua infatti a rendere più costose le importazioni.
La situazione dell'approvvigionamento è però nel frattempo migliorata: la raffineria di Cressier (NE) è tornata in funzione, il che, secondo quanto comunicato proprio oggi dalla Confederazione, garantisce i flussi attraverso i canali regolari: al momento non sono quindi più necessari ulteriori prelievi dalle scorte obbligatorie.