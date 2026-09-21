Un nuovo record per il diesel: 2,46 franchi al litro

BERNA - Il diesel si fa sempre più caro in Svizzera e ritocca i suoi record: stando ai rilevamenti del TCS costa ormai in media 2,46 franchi, ovvero altri 5 centesimi in più rispetto alla fine della scorsa settimana, quando era già stato raggiunto un nuovo primato storico di 2,41 franchi, che aveva superato quello di 2,40 registrato nel 2022.