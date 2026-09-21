Benzina alle stelle, Berna «rinunci a una parte delle imposte»

«La benzina 95, che a fine febbraio 2026 costava in media 1,67 franchi al litro, il 17 settembre era arrivata a 2,10 franchi. Il diesel ha raggiunto addirittura il prezzo record di 2,41 franchi al litro. A pagare lo scotto del caro carburante sono gli automobilisti, ma anche l’intera economia. E il problema riguarda pure il riscaldamento: l’olio combustibile ha subito un forte rincaro proprio ora che si avvicina la stagione fredda», scrive il consigliere nazionale leghista che chiede di congelare temporaneamente la riscossione di «almeno» una parte dell’imposta sugli oli minerali, dell'IVA come pure una quota della tassa sul CO2.