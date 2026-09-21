Sunrise intende tagliare fino a 450 posti di lavoro

Il comunicato stampa

«Sunrise - si legge nella nota stampa - sta valutando un riallineamento completo del proprio modello operativo al fine di anticipare gli sviluppi emergenti del mercato e della tecnologia e rafforzare in modo sostenibile le proprie capacità operative e la propria posizione di mercato».

Attraverso una «trasformazione pluriennale e completa» - prosegue la nota -, Sunrise intende «allineare ulteriormente le proprie risorse e capacità all'esperienza e alla fidelizzazione del cliente, alla propria rete ad alte prestazioni e all'affidabilità e qualità dei servizi operativi». L'obiettivo è «facilitare l'avvio di opportunità di crescita e innovazioni, svilupparle più rapidamente e implementarle su larga scala, al fine di anticipare tempestivamente i cambiamenti nelle esigenze dei clienti e nei comportamenti dei consumatori».