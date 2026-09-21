Sunrise intende tagliare fino a 450 posti di lavoro
L'azienda di telecomunicazioni: «I dipendenti dei negozi, delle vendite e del servizio clienti saranno in gran parte esclusi da qualsiasi potenziale riduzione del personale, mentre gli apprendisti saranno esclusi del tutto»
ZURIGO - Sunrise prevede un'ulteriore, ampia riduzione del personale. Fino a 450 posti di lavoro potrebbero essere eliminati, come ha comunicato lunedì il secondo gruppo di telecomunicazioni della Svizzera.
La misura viene motivata con una «ristrutturazione completa» del modello operativo.
Il comunicato stampa
«Sunrise - si legge nella nota stampa - sta valutando un riallineamento completo del proprio modello operativo al fine di anticipare gli sviluppi emergenti del mercato e della tecnologia e rafforzare in modo sostenibile le proprie capacità operative e la propria posizione di mercato».
Attraverso una «trasformazione pluriennale e completa» - prosegue la nota -, Sunrise intende «allineare ulteriormente le proprie risorse e capacità all'esperienza e alla fidelizzazione del cliente, alla propria rete ad alte prestazioni e all'affidabilità e qualità dei servizi operativi». L'obiettivo è «facilitare l'avvio di opportunità di crescita e innovazioni, svilupparle più rapidamente e implementarle su larga scala, al fine di anticipare tempestivamente i cambiamenti nelle esigenze dei clienti e nei comportamenti dei consumatori».
Il «programma di trasformazione» avrà un impatto anche sulla struttura dei costi aziendali, con «conseguenti risparmi significativi nel medio termine». «Nella prima fase, oltre a una revisione sistematica dei contratti con i fornitori, si sta valutando anche una potenziale riduzione fino a 450 posizioni a tempo pieno», fa notare Sunrise.
Successivamente sarà avviato «un processo di consultazione in merito alla potenziale riduzione del personale con i rappresentanti dei dipendenti e il sindacato Syndicom nel quarto trimestre del 2026, non appena saranno disponibili le informazioni previste dalla legge».
«I dipendenti dei negozi, delle vendite e del servizio clienti saranno in gran parte esclusi da qualsiasi potenziale riduzione del personale, mentre gli apprendisti saranno esclusi del tutto», conclude il comunicato.
Seconda grande riduzione
Il gruppo aveva già annunciato all'inizio dell'anno la soppressione di 147 posti di lavoro. Questa era stata completata in estate.
Con il passo ora previsto, la riduzione complessiva dei posti di lavoro sale così fino a 600 posti.