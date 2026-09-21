Quasi due tonnellate di rifiuti estratte dal lago: «È sconfortante»

L’ultima edizione, a maggio, si è svolta su dieci siti, in particolare nel canton Vaud e in Francia. In quell’occasione, sono state raccolte quasi 2,6 tonnellate di rifiuti. Se il peso totale della raccolta sulle rive e sul fondo del lago tende a diminuire, «il numero e la diversità dei rifiuti plastici sono in aumento», avvertono gli organizzatori. «Col tempo, questi rifiuti si frammentano, diventano microplastiche poi nanoplastiche suscettibili di essere ingerite dagli organismi (fitoplancton, alghe, ecc.) e si ritrovano nella catena alimentare».