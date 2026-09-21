BERNA
Un uomo di 94 anni cade da una scala e muore
Nonostante i soccorsi, l'uomo è deceduto sul posto. La caduta dalla scala è avvenuta per motivi ancora da chiarire.
20min/Simon Glauser
Fonte Sda
Un uomo di 94 anni cade da una scala e muore
Nonostante i soccorsi, l'uomo è deceduto sul posto. La caduta dalla scala è avvenuta per motivi ancora da chiarire.
ITTIGEN - Un uomo di 94 anni è deceduto lunedì mattina dopo essere caduto da una scala mentre stava salendo su un albero a Berna. A comunicarlo è la Polizia cantonale di Berna.
La segnalazione dell'incidente è giunta poco prima delle 10.30, come riferito dalla polizia in un comunicato. Un primo soccorritore ha prestato immediatamente assistenza all'uomo, rimasto gravemente ferito nella caduta.
Secondo le prime informazioni, il 94enne è caduto dalla scala per motivi ancora da chiarire. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
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