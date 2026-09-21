Syndicom contro i tagli di Sunrise: «Un affronto al personale»

Come ha reso noto Sunrise, infatti, non si tratterebbe della prima ondata di licenziamenti, bensì della seconda: ai circa 150 posti di lavoro tagliati a febbraio potrebbero aggiungersene ora fino a 450. Una prospettiva che, secondo syndicom, rischia di mantenere il personale in una condizione di continua incertezza.

«Chi annuncia per la seconda volta nel giro di pochi mesi una massiccia riduzione dei posti di lavoro mette l'intera forza lavoro in uno stato di allerta permanente. Le lavoratrici e i lavoratori hanno dato il loro contributo al successo dell'azienda. Meritano rispetto, sicurezza del posto di lavoro e prospettive, invece di continue ondate di licenziamenti», afferma Dominik Fitze, portavoce di syndicom.