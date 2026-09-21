F-35: Pfister sotto torchio tra dubbi, consulenze esterne e segreti sul maxi-acquisto militare

«Il sospetto è sbagliato»

Ueli Schmezer (PS/BE) ha parlato del «sospetto che i criteri della valutazione dei caccia siano stati orientati all'acquisto dell'F-35». «Questo sospetto è sbagliato», ha replicato Pfister. I criteri erano stati definiti in base alle esigenze dell'aeronautica prima dell'arrivo delle offerte. Non ci sono indizi di manipolazione.

Pfister si è inoltre espresso sui pagamenti effettuati per i caccia F-35 e i sistemi di difesa aerea Patriot. Entro la fine di giugno, per i jet sono stati pagati quasi 2 miliardi di dollari USA e per i sistemi Patriot 750 milioni di dollari USA, ha detto. La prossima rata per gli F-35 è prevista all'inizio del 2027, mentre quella per i sistemi Patriot è prevista a settembre 2026.