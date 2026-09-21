F-35: Pfister sotto torchio tra dubbi, consulenze esterne e segreti sul maxi-acquisto militare
Dubbi persistenti sui criteri di scelta e sulla trasparenza dei costi mentre la procedura giudiziaria rallenta la pubblicazione dei dettagli.
Dubbi persistenti sui criteri di scelta e sulla trasparenza dei costi mentre la procedura giudiziaria rallenta la pubblicazione dei dettagli.
BERNA - Il ministro della Difesa Martin Pfister ha dovuto rispondere in Consiglio nazionale a numerose domande sull'acquisto dei caccia F-35, provenienti principalmente dalla sinistra. Pfister ha più volte rimandato alla prossima presa di posizione sul rapporto della CdG.
La Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) aveva criticato duramente, in un rapporto sull'acquisto dei caccia F-35, il modo di procedere del Consiglio federale. Quest'ultimo aveva parlato di un prezzo fisso forfettario per i jet, ma secondo la Commissione un simile prezzo fisso non sarebbe mai esistito. La CdG-N ha inoltre riscontrato lacune nel modo di procedere del Consiglio federale e del Dipartimento della difesa.
«Nuovo modo di procedere»
Secondo il rapporto, invece di incaricare il servizio giuridico di Armasuisse di chiarire le questioni aperte, è stato coinvolto lo studio legale zurighese Homburger. Tra aprile 2021 e novembre 2024, lo studio ha redatto diversi pareri e documenti di posizione per quasi 2,5 milioni di franchi, si legge nel rapporto.
Diversi membri del Consiglio hanno chiesto perché si sia proceduto in questo modo. Invece di affidare completamente l'acquisto ad Armasuisse, come previsto e abituale, la segreteria generale del DDPS decise allora di coinvolgere una consulenza legale esterna a sostegno di Armasuisse, ha spiegato Pfister. Si trattava di un «nuovo modo di procedere».
Oggi non è più possibile ricostruire per quale motivo concreto, legato al diritto degli acquisti, il mandato a Homburger non sia stato messo a concorso, ha aggiunto Pfister.
Nessuna risposta sulle conseguenze penali
Alla domanda sulle possibili conseguenze penali delle lacune riscontrate nell'acquisto dei caccia, Pfister ha risposto che la commissione di vigilanza non ha rilevato né comportamenti illeciti né danni finanziari. Non ha fornito ulteriori dettagli, rimandando alla presa di posizione del Consiglio federale sul rapporto.
Interpellato sui criteri utilizzati per la scelta del caccia statunitense F-35, Pfister ha dichiarato che non possono essere pubblicati a causa della procedura giudiziaria in corso sulla richiesta di accesso. Si tratta di informazioni molto sensibili, poiché potrebbero consentire di trarre conclusioni sulle capacità dei jet.
Se vi fosse interesse, la matrice di valutazione potrebbe essere resa nota nelle Commissioni della politica di sicurezza, ha detto Pfister. Il Tribunale amministrativo federale ha autorizzato la consultazione dei criteri di valutazione. Tuttavia, l'Ufficio federale dell'armamento (Armasuisse) ha impugnato la decisione davanti al Tribunale federale.
«Il sospetto è sbagliato»
Ueli Schmezer (PS/BE) ha parlato del «sospetto che i criteri della valutazione dei caccia siano stati orientati all'acquisto dell'F-35». «Questo sospetto è sbagliato», ha replicato Pfister. I criteri erano stati definiti in base alle esigenze dell'aeronautica prima dell'arrivo delle offerte. Non ci sono indizi di manipolazione.
Pfister si è inoltre espresso sui pagamenti effettuati per i caccia F-35 e i sistemi di difesa aerea Patriot. Entro la fine di giugno, per i jet sono stati pagati quasi 2 miliardi di dollari USA e per i sistemi Patriot 750 milioni di dollari USA, ha detto. La prossima rata per gli F-35 è prevista all'inizio del 2027, mentre quella per i sistemi Patriot è prevista a settembre 2026.
Sono state poste domande anche sui costi di esercizio dei caccia F-35. Pfister non ha ravvisato motivi per correggere le cifre contenute nel messaggio sull'esercito 2022. L'aumento dei costi negli Stati Uniti è dovuto in particolare all'inflazione ed è compensato dal calo del corso del dollaro.