SAN GALLO
Ventunenne scomparsa ritrovata senza vita
La polizia esclude l'ipotesi di un crimine.
Polizia San Gallo
Fonte Sda
Ventunenne scomparsa ritrovata senza vita
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Ventunenne scomparsa ritrovata senza vita
La polizia esclude l'ipotesi di un crimine.
Ventunenne scomparsa ritrovata senza vita
La polizia esclude l'ipotesi di un crimine.
VILTERS - Una 21enne scomparsa da giorni è stata trovata senza vita a Vilters (SG). La polizia presume che si sia trattato di un incidente, poiché non sono emersi indizi che facciano pensare a un crimine.
Il corpo della giovane è stato rinvenuto dai soccorritori poco dopo le 16, al termine di intense ricerche, in un terreno scosceso nella zona di Vilters.
La Polizia sangallese precisa che la 21enne risultava dispersa dallo scorso mercoledì. Secondo gli inquirenti non ci sono indizi di un coinvolgimento di terzi.
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