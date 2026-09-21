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La raccolta di firme a pagamento resta consentita

Il Consiglio degli Stati respinge divieto e trasparenza obbligatoria, puntando invece su controlli e un codice di condotta.
La raccolta di firme a pagamento resta consentita
Tamedia AG
Fonte ats
di Redazione
La raccolta di firme a pagamento resta consentita
Il Consiglio degli Stati respinge divieto e trasparenza obbligatoria, puntando invece su controlli e un codice di condotta.

BERNA - Per iniziative e referendum, secondo la volontà del Consiglio degli Stati, dovrà continuare a essere consentito raccogliere firme dietro compenso. La Camera dei Cantoni è contraria a un divieto. Una maggioranza teme uno svantaggio per i comitati con risorse umane e finanziarie limitate. Anche l'obbligo di trasparenza per i comitati che incaricano aziende di raccolta commerciali è stato respinto.

Senza controproposta, il Consiglio degli Stati si è espresso lunedì contro il divieto. Una mozione in tal senso del consigliere agli Stati neocastellano del PS Baptiste Hurni è quindi stata archiviata.

Secondo Hurni, dovrebbe rimanere comunque consentita la raccolta di firme da parte dei propri dipendenti di un'organizzazione. Nella motivazione della sua iniziativa, ha sostenuto che il pagamento di persone esterne per la raccolta di firme, e in particolare il pagamento per ogni firma, creerebbe un incentivo alla falsificazione delle firme.

Sospetto di falsificazioni su larga scala
Il contesto dell'iniziativa erano le rivelazioni del settembre 2024. All'epoca, i resoconti dei media su pratiche presumibilmente illegali di raccoglitori di firme a pagamento, in particolare nella Svizzera romanda, scatenarono un acceso dibattito. Nel frattempo, la Cancelleria federale ha presentato diverse denunce penali in relazione a questi fatti.

Il Consiglio federale e la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati erano contrari a un divieto. La raccolta a pagamento da parte di persone esterne potrebbe essere più conveniente per i comitati della società civile con meno risorse finanziarie rispetto, ad esempio, a un invio massiccio di formulari per la raccolta firme con grande dispersione, ha sostenuto il Consiglio federale.

Un divieto potrebbe portare al risultato che solo i gruppi con strutture consolidate riuscirebbero a raggiungere il numero necessario di firme. Inoltre, la commissione del Consiglio degli Stati ha osservato che un divieto sarebbe facilmente eludibile e difficilmente controllabile.

In aula, Hurni ha affermato che la democrazia semidiretta si basa sulla fiducia dei cittadini che la loro volontà sia espressa senza alterazioni. Ha però riconosciuto che la Cancelleria federale è intervenuta e si è allineato alla commissione.

Effetto retroattivo controverso
Il Consiglio degli Stati ha detto no anche a un obbligo di trasparenza sui fondi che i comitati spendono per le firme. Carlo Sommaruga (PS/GE) ha inoltre chiesto in una mozione che l'origine dei fondi, i nomi delle aziende incaricate e il numero di firme acquistate fossero resi trasparenti. Le nuove regole avrebbero dovuto applicarsi anche a tutte le iniziative popolari attualmente ancora in corso di processo politico.

Il Consiglio degli Stati ha respinto la proposta di Sommaruga senza opposizione. La mozione è quindi archiviata.

Con il no, si sono imposti il Consiglio federale e la commissione competente del Consiglio degli Stati. Il governo federale ha giudicato in particolare un obbligo di trasparenza retroattivo problematico dal punto di vista dello stato di diritto e difficile da attuare. Gli obblighi di trasparenza finanziaria renderebbero inoltre più difficile la raccolta di firme, soprattutto per i comitati ad hoc che non sono sostenuti da attori politici consolidati, ha osservato il Consiglio federale.

La Confederazione punta su un codice di condotta
La suddetta Commissione ha fatto riferimento alle misure già adottate dalla Cancelleria federale. Tra queste figurano il rafforzamento del controllo delle firme, un monitoraggio delle segnalazioni, un tavolo rotondo per l'elaborazione di un codice di condotta per gli attori nel settore della raccolta firme. Questo codice è stato ormai sottoscritto da 23 organizzazioni.

In particolare, dal terzo trimestre 2025 il numero di nuove firme false scoperte è fortemente diminuito, secondo la commissione. Se tra alcuni anni dovesse risultare che le misure esistenti non sono sufficienti, si dovrebbero allora valutare ulteriori passi.

Come Hurni, anche Sommaruga ha riconosciuto i progressi compiuti. In aula, tuttavia, ha sottolineato che per lui non si trattava solo del problema delle falsificazioni. Tuttavia, il consigliere agli Stati ginevrino ha rinunciato, come il suo collega neocastellano di partito e di camera, a una votazione. Ha motivato questa scelta con il fatto che al Consiglio nazionale non ci sarebbe una maggioranza per la sua richiesta.

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