Più dighe sulle Alpi, contro le estati roventi

A dare manforte al progetto di Schaffner c'è il presidente del suo partito, Jürg Grossen. Anch'egli è del parere che l'acqua derivata dallo scioglimento dei ghiacciai non debba andare persa. Il modo migliore per farlo è quello di creare degli sbarramenti artificiali e la politica deve fare il suo, tramite procedure d'autorizzazione semplificate o, in alcuni casi, contributi economici. I vantaggi di tale proposta sono molteplici, secondo il consigliere nazionale bernese: si potrebbe attingere ai laghi artificiali sia per dare sollievo agli alpeggi - che quest'anno hanno sofferto particolarmente per la scarsità d'acqua - sia come fonte cui attingere in caso di incendi boschivi. Inoltre, in caso di forti precipitazioni, i bacini potrebbero fungere da fonte di ritenzione, proteggendo così i fondovalle da possibili alluvioni. «È importante considerare questi bacini idrici in un contesto più ampio», aggiunge Schaffner.

L'esponente verde liberale è tuttavia consapevole che il piano va incontro a opposizioni di varia natura. In primis sul fronte della tutela del paesaggio. Anche le aziende energetiche, attive nell'idroelettrico, sarebbero contrarie a un utilizzo più ampio dei laghi artificiali. Il Blick ricorda come il tema non sia nuovo: già nel 2018, dopo un'ondata di calore peraltro non paragonabile a quella dei mesi scorsi, diverse mozioni in tal senso sono state presentate in Parlamento. Con risultati scarsi se non nulli. Anche il Gruppo svizzero delle regioni di montagna sta facendo pressioni affinché la gestione delle risorse idriche sia ripensata. Tra le richieste c'è, appunto, la creazione di nuovi laghi artificiali.