Disabilità e inclusione, il Nazionale approva un controprogetto più incisivo

Tra i ticinesi, Bruno Storni (PS) e Giorgio Fonio (Centro) hanno sostenuto anche l'iniziativa costituzionale. Storni ha sottolineato che essa sancirebbe nella Costituzione un mandato di uguaglianza esteso a tutti gli ambiti della vita, mentre Fonio ha evidenziato la necessità di garantire assistenza e ausili a chi ne ha bisogno per lavorare. Lorenzo Quadri (Lega) si è invece opposto sia all'iniziativa sia al controprogetto, criticando in particolare nuove misure di sostegno a carico di Cantoni e Comuni senza un corrispondente finanziamento federale.