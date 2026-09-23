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Incendio mortale di Bellach, è stata una negligenza di un fumatore

Gli inquirenti hanno attribuito a questa causa il rogo dell'8 settembre di un grossista di frutta e verdura
Incendio mortale di Bellach, è stata una negligenza di un fumatore
POLIZIA CANTONALE SOLETTA
Fonte Polizia cantonale Soletta
elaborata da Redazione
Incendio mortale di Bellach, è stata una negligenza di un fumatore
Gli inquirenti hanno attribuito a questa causa il rogo dell'8 settembre di un grossista di frutta e verdura

BELLACH - Potrebbe essere stata una sigaretta non spenta bene, o qualcos'altro legato al fumo, la causa del violento incendio che nella mattinata di martedì 8 settembre ha distrutto completamente un edificio aziendale a Bellach, nel Canton Soletta.

Le fiamme, divampate poco dopo le 10.30 presso la sede di un grossista di frutta e verdura, hanno causato la morte di una persona, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto dai soccorritori durante le operazioni di spegnimento.

SOLETTA
Impressionante rogo a Bellach, brucia un grossista di frutta e verdura

Nonostante l'intervento in forze dei pompieri, l'entità dell'incendio è stata tale da distruggere completamente lo stabile. Anche diversi veicoli e la facciata di un vicino supermercato sono stati danneggiati. I danni materiali, secondo le prime stime, ammonterebbero a diverse centinaia di migliaia di franchi.

SOLETTA
Brucia un grossista di frutta e verdura: trovata una persona senza vita

La Polizia cantonale e la Procura del Canton Soletta stanno cercando di chiarire le responsabilità del rogo. Secondo quanto emerso dalle indagini degli specialisti della polizia, la causa principale dell’incendio sarebbe da attribuire alla «gestione negligente di materiale per fumatori» sul lato est dell’edificio, in particolare nell’area della rampa di carico, utilizzata anche come zona di pausa e per fumatori. Non sono state trovate prove di incendio doloso.

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