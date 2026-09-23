Incendio mortale di Bellach, è stata una negligenza di un fumatore

La Polizia cantonale e la Procura del Canton Soletta stanno cercando di chiarire le responsabilità del rogo. Secondo quanto emerso dalle indagini degli specialisti della polizia, la causa principale dell’incendio sarebbe da attribuire alla «gestione negligente di materiale per fumatori» sul lato est dell’edificio, in particolare nell’area della rampa di carico, utilizzata anche come zona di pausa e per fumatori. Non sono state trovate prove di incendio doloso.