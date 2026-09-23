Ringier taglia 14 posti di lavoro nella Svizzera romanda

Syndicom e Impressum criticano i tagli di Ringier in Romandia

Il sindacato Syndicom e l'associazione dei giornalisti Impressum criticano il taglio di posti di lavoro annunciato da Ringier in Romandia. In un comunicato congiunto chiedono una vera consultazione dei dipendenti e delle loro organizzazioni, nonché un buon piano sociale.



Stando alle informazioni rese note oggi Ringier vuole cancellare 14 impieghi su 74: sarebbe quindi interessato un posto su cinque. Ringier rischia così una spirale discendente: meno personale significa più pressione, perdita di know-how e un ulteriore indebolimento dell'offerta giornalistica, si legge nella nota.



«Le cooperazioni nazionali possono avere senso, ma non devono andare a scapito dei posti di lavoro e del radicamento regionale», afferma Alberto Tikulin, presidente di Impressum Vaud, citato nel documento per la stampa. «Di fronte al continuo smantellamento delle redazioni, dobbiamo chiederci chi ci sarà domani a raccontare le nostre città, le nostre istituzioni e la nostra economia e a descrivere la vita nella nostra regione. Una democrazia ha bisogno di giornalisti sul posto: la diversità linguistica e culturale della Svizzera richiede inoltre redazioni che dispongano di mezzi sufficienti e della capacità effettiva di trattare l'attualità il più vicino possibile al pubblico», conclude.