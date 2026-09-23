UBS: «Questo non è un compromesso»

Quanto deciso dalla camera dei cantoni «non è un compromesso e non affronta le cause profonde del crollo di Credit Suisse» (CS), scrive UBS in un comunicato diffuso nel pomeriggio. Inoltre ignora «le serie preoccupazioni espresse dalla stragrande maggioranza dei partecipanti al processo di consultazione democratica», che includeva tutti i rappresentanti dell'economia, le associazioni dei lavoratori interessate e la maggior parte dei cantoni. I partecipanti avevano chiaramente respinto «le proposte regolatorie estreme» del Consiglio federale, giudicandole dannose per l'economia elvetica. L'esito odierno ignora anche «il sostegno finanziario degli azionisti di UBS nel proteggere la reputazione della Svizzera attraverso l'acquisizione» di CS.