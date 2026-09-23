No agli aiuti d'emergenza in caso di catastrofi naturali

Kolly ha tuttavia sottolineato che questi eventi hanno anche dimostrato come la Confederazione sia già in grado di intervenire nell'ambito delle competenze che le sono attualmente attribuite. La gestione delle catastrofi naturali spetta infatti, in linea di principio, ai Cantoni. Un coinvolgimento della Confederazione disciplinato per legge potrebbe modificare questa ripartizione delle competenze.

Contrario alla mozione si è detto anche il consigliere federale Albert Rösti. «La posizione del governo si fonda sul fatto che ci è già stato affidato il compito di elaborare un rapporto che dovrà verificare e, se necessario, completare le basi legali per consentire un rapido intervento della Confederazione in caso di catastrofe», ha spiegato.