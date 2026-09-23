Lupi, il Parlamento apre agli abbattimenti oltre una soglia prestabilita

Negli ultimi anni la popolazione di lupi in Svizzera è cresciuta in modo esponenziale, ha scritto Regazzi nella motivazione della mozione: «Nel 2010 viveva nel nostro Paese circa una dozzina di lupi, oggi sono ben oltre 300 animali e più di trenta branchi». Le conseguenze per l'economia alpestre sarebbero sempre più gravi e metterebbero in pericolo la tradizionale economia di pascolo.

L'attuale sistema, che prevede un'autorizzazione all'abbattimento caso per caso da parte delle autorità cantonali e federali, si è rivelato troppo lento, troppo complicato e inefficace, ha criticato il consigliere agli Stati ticinese.